Boca do Povo

Dança de cadeiras

Especulações políticas nos bastidores, sobre uma mudança radical na equipe do prefeito Ademário Oliveira (PSDB), que passaria a ser composta por vários vereadores gerou um misto de alegria para os suplentes desses vereadores e de preocupação geral sobre a eficácia de um governo só de políticos no comando das secretarias.

Parlamentarismo

O PSDB, partido do prefeito, defende o Parlamentarismo como sistema de governo e, na prática, isso vem acontecendo no município. Ademário vem trabalhando em sintonia perfeita com os 15 vereadores, que têm votado os principais projetos de interesse da cidade, sem questionamentos ou as tradicionais chantagens políticas, muito comuns na história recente de Cubatão.

CO’s na mira

Sabe-se que a Procuradoria Municipal juntamente com a Secretaria de Assuntos Jurídicos estão debruçadas em estudos de alternativas para resolver o problemão deixado pelo governo passado, com a criação de cargos de confiança, os CO’s. O Tribunal de Justiça do Estado despachou para o conhecimento do prefeito Ademário Oliveira e do presidente da Câmara, Rodrigo Alemão, a Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a lei que criou os cargos que estão ocupados por servidores de carreira e de fora, exceto os secretários municipais.

Reforma administrativa?

Essa movimentação contra a natureza dos cargos CO’s pode antecipar a reforma administrativa. Resta saber se a administração municipal manterá a estrutura oficial do organograma que ainda está vigorando ou se os acúmulos de secretarias por vários secretários determinará uma máquina mais enxuta e de acordo com a real situação econômica e financeira da Prefeitura.

Eu? Não!

O vereador petista Rafael Tucla saiu na frente para mostrar que não gostou nada de ver o seu nome cogitado para ser Secretário de Cultura: “Isso é um factoide para desviar a boa avaliação do meu mandato, pois isso nunca foi pauta de reunião e em nenhum momento se cogitou a possibilidade de eu assumir qualquer secretaria”. Ver para crer, né!?

Podemos

O candidato derrotado nas últimas eleições para prefeito, Severino Tarcício, o Doda (PSB), teve um encontro na última semana com o dirigente regional do partido Podemos, Nicolino Bozzella Júnior, e combinaram projetos futuros e comuns.

Deputados

Questionado pela coluna, Bozzella disse que o acordo entre ele e Doda está 100% certo. No desenho futuro, o ex-vereador cubatense disputaria uma vaga de deputado estadual e depois a Prefeitura de Cubatão em 2020, pelo Podemos, fazendo dobrada com o ex-vereador vicentino, que em 2018 tentaria ser deputado federal.

Nova direção

O militante Paulo Libório Júnior – na ilustração com o governador Geraldo Alckmin , figura estratégica e importante nas disputas políticas e eleitorais do PSDB nos últimos 20 anos, foi escolhido para presidir o diretório municipal do partido, na convenção realizada no domingo (8), no mini-auditório da Câmara de Vereadores. A comissão executiva manteve Adenilson Amorim, como vice-presidente, e Lourival Vieira Lopes, na secretaria geral.

Eleições 2018

Paulo Libório terá o desafio de coordenar as campanhas do PSDB no próximo ano, em Cubatão, para a presidência da República, Governador do Estado, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais. O seu mandato é de 2 anos, e será completado em 2019, podendo se reeleger.

Cartão ACIC / FACESP

A criação de um cartão de crédito para fidelizar compras em Cubatão e ajudar o comércio com descontos e promoções está entre as propostas que comerciantes entregaram ao governo municipal na última terça-feira (3), com o objetivo de retomar o desenvolvimento desse setor na Cidade.

Pacto por Cubatão

Em reunião a portas fechadas à imprensa, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cubatão (ACIC), Geraldo Adelino Gouveia de Freitas, e uma comissão de dez representantes entregaram ao secretário municipal de Governo, Cesar da Silva Nascimento, um documento denominado Pacto por Cubatão.

Educação

Sabe-se que o assunto Cartão Educação, que pode ser uma das alternativas da ACIC para fomentar o comércio local, foi o que mais evoluiu internamente na Prefeitura, porque o ex-secretário de Educação e de Cultura, Raul Christiano, detalhou a demanda, pensando inclusive sobre a possibilidade do uso para as compras de uniformes e materiais escolares. Processo sobre o assunto foi deixado instruído na SEDUC para tentar fazer acontecer.

Horário de Verão

O horário de verão começa na primeira hora do próximo domingo (15) e segue até o dia 18 de fevereiro do ano que vem. Este ano, mais uma vez. Portanto, à meia-noite de sábado, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em uma hora.