UME Rui Barbosa é campeã de handebol feminino

Estreante em decisões da Copa TV Tribuna de Handebol Escolar, a equipe de handebol da Unidade Municipal de Ensino Rui Barbosa, da Ilha Caraguatá, em Cubatão, sagrou-se campeã no último sábado (30 de setembro), na Arena Santos, em sua 13.ª edição. A escola Professora Maria Aparecida Araújo, de Guarujá, brigava pelo tetracampeonato, num jogo marcado pelo equilíbrio, com os dois times alternando o comando do placar. No final, a escola de Cubatão garantiu seu primeiro título batendo as atuais campeãs por 6 a 5.

A competição contou com 719 alunos inscritos – entre times masculinos e femininos. No total, foram 1.362 gols em 85 jogos – média de 16 por partida. Na final masculina, os Colégios Jean Piaget, de Santos, e Integração, de São Vicente, reeditaram a decisão do ano passado. A escola de Santos levou a melhor e garantiu o terceiro título – segundo consecutivo –, vencendo por 10 a 8.

O prêmio de melhor jogador do masculino ficou com Marcelo dos Santos Alves, do Objetivo Praia Grande. No feminino, o título de melhor atleta foi para Kettellyn Cristhiny dos Santos, da UME Rui Barbosa. Entre os premiados da Copa TV Tribuna, o técnico cubatense Daniel Rodrigues, da UME Rui Barbosa, foi considerado o melhor técnico feminino.