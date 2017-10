Câmara homenageia os 40 anos da Banda Sinfônica de Cubatão

O presidente da Câmara, Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou moção de aplauso pelos 40 anos da Banda Sinfônica de Cubatão, na sessão da última terça-feira (26). A homenagem, subscrita por todos os vereadores, reconhece a trajetória de sucesso do grupo artístico que tanto orgulha os cubatenses.

O chefe do Legislativo disse que mais do que homenagear, a moção tem o significado de reivindicar a “real valorização” à Banda Sinfônica. Ele comentou sobre o atraso no pagamento dos músicos e afirmou que o grupo, mesmo com todas as dificuldades, se dedica incansavelmente por amor à arte.

Ivan Hildebrando (PSB) falou que é preciso buscar mais apoio aos músicos que compõem a Banda Sinfônica. “Desde a administração passada, os grupos artísticos da cidade vem sofrendo com a falta de valorização”, lamentou o vereador.

Sérgio Calçados (PPS) afirmou que o Legislativo está ao lado dos grupos culturais da cidade. Ele afirmou que o município é um celeiro de artistas e fez menção à conquista da cubatense Barbara Guerra, dançarina que conquistou, juntamente com o apresentador Yudi Tamashiro, o prêmio de melhor dupla do programa Dancing Brasil, da TV Record.

Roberto Farias, coordenador geral dos Grupos Artísticos de Cubatão e criador Banda Sinfônica na cidade, recebeu uma placa comemorativa das mãos dos vereadores. O grupo, mantido pela secretaria de cultura, sob a regência do maestro Rodrigo Vitta, conta com 80 músicos profissionais.

Histórico – A Banda Sinfônica de Cubatão surgiu de um trabalho musical na início do anos 70 pelo maestro Roberto Farias. Aluno da Escola Afonso Schmidt, o regente descobriu alguns instrumentos musicais abandonados em abril de 1970 e decidiu formar o grupo, que faria sua primeira apresentação em maio daquele ano no lançamento da campanha Pró-Hospital de Cubatão. Aos poucos, o grupo foi crescendo e em 1977, o então prefeito Frederico Soares Campos criou oficialmente a Banda Sinfônica de Cubatão.

A Banda Sinfônica, que tem presença destacada em todos os eventos cívicos da cidade, já conquistou diversos títulos nacionais de música. No repertório do grupo, de canções inspiradas na Banda Marcial Britânica até músicas populares, passando por trilhas sonoras de clássicos do cinema internacional.