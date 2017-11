Comgás aumenta clientes e vendas no 3.º trimestre

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) encerrou o terceiro trimestre de 2017 com mais de 27 mil novas conexões, saindo de 1.740.879 clientes no segundo para 1.768.040 neste penúltimo do ano. Na comparação com o total acumulado no mesmo trimestre de 2016 (1.665.798), o crescimento é de 6,1%. A empresa alcança esse resultado expressivo, coroando de êxito o seu trabalho para ser a melhor alternativa energética para as pessoas, as empresas e a sociedade, com “a oferta de serviços e soluções que antecipam o futuro. A Comgás vem passando por um processo de grande evolução. Mais do que uma distribuidora de gás natural, a Comgás é, hoje, uma empresa de soluções e serviços em energia”, destaca a empresa por meio de sua assessoria de comunicação.

Resultados operacionais – O volume de vendas da empresa foi de 1,11 bilhão de metros cúbicos nesse terceiro trimestre, revelando alta de 4,6 % na comparação com o mesmo período de 2016. O segmento residencial fechou o trimestre com um crescimento de 4,5%, impactado principalmente pela adição de 101 mil clientes nos últimos 12 meses. Já o volume comercial cresceu 4,7% em comparação com o mesmo período no ano passado, impulsionado pela alta do número de clientes nesse período.

Na área industrial, o crescimento foi de 4,5% em relação a 2016, em função do maior consumo de alguns clientes, além da retomada gradual da atividade econômica. Destaque para os setores químico/petroquímico, automotivo e siderúrgico.

Resultados financeiros – A receita líquida da Comgás atingiu R$ 1,5 bilhão no período, 11,3% maior na comparação com o terceiro trimestre de 2016. O resultado reflete o crescimento do volume de gás distribuído no período e o ajuste das tarifas em maio de 2017, conforme deliberação da ARSESP.

O EBITDA normalizado foi de R$ 476,9 milhões no terceiro trimestre, refletindo o maior volume de vendas e a correção das margens da companhia pela inflação no último mês de maio. O lucro líquido normalizado pela conta corrente regulatória foi de R$ 214,7 milhões no terceiro trimestre deste ano (R$ 207,9 milhões em IFRS), resultado 19,4 % acima quando comparado ao mesmo período de 2016.

Os investimentos totalizaram R$ 126,4 milhões. Já a alavancagem líquida normalizada passou de 1,2x em dezembro de 2016 para 0,8x em setembro de 2017.

Sobre a Comgás – A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) atende mais de 1,7 milhão de clientes em sua área de concessão no Estado de São Paulo: a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba, com fornecimento ininterrupto e atendimento 24 horas.

A Companhia possui mais de 15 mil quilômetros de rede de distribuição em 88 municípios, abastecendo com gás natural os segmentos industrial, comercial, residencial e automotivo, além de viabilizar projetos de cogeração e disponibilizar gás para usinas de termogeração.