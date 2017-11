Cubatão recebe peça teatral sobre trânsito seguro

A peça de teatro “Trânsito Legal” será apresentada neste mês no estado de São Paulo, e Cubatão está inserida na programação, nas próximas quinta e sexta-feiras (23 e 24 de novembro). O espetáculo faz parte do projeto Diverte Teatro Viajante, com patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet) e da MRS Logística, operadora logística que administra uma malha ferroviária de 1.643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na quinta-feira (23), às 9h30, na UME Dom Pedro (Rua São Francisco de Assis – Vila Natal); às 13h00, na UME Maria Albertina (Avenida Nações Unidas, 979 – Vila Nova); às 16h00, na UME Pieruzzi (Avenida Martins Fontes, 1.241 – Vila Nova); na sexta-feira (24), às 10h30 e 13h30, na UME Elza (Caminho São Leopoldo, 101, Morro do Índio – Vila Esperança) e às 16h00, na UME Ulysses Guimarães (Rua São Francisco de Assis – Vila Natal).

Com direção de Julio Martinez, a peça está atualmente na sua 8ª apresentação. Participam da peça dois atores, um produtor e um diretor artístico. A apresentação teatral visita cidades de todo o Brasil e já foi vista por mais de 7 mil pessoas.

A peça mostra os divertidos agentes de trânsito passando pelas mais diversas situações, como as imprudências cometidas por motoristas e pedestres, desrespeito às leis de trânsito e conflitos causados pela falta de controle emocional. Com um enredo cativante e muito interativo, a apresentação traz uma reflexão sobre os cuidados necessários para um trânsito mais seguro.

“Faremos apresentações em diversas escolas municipais e estaduais nas cidades que vamos visitar nessa temporada. Graças ao apoio do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, podemos levar cultura e entretenimento para crianças e jovens de diferentes idades”, explica o diretor da Ciência Divertida, Júlio Martinez.

“Em 100% dos atropelamentos e abalroamentos envolvendo os nossos trens, está presente o fator comportamental das pessoas, como a imprudência, por exemplo. Para mudar essa realidade, nada melhor do que trabalharmos o tema com as crianças e, assim, promovermos uma cultura de segurança perante a ferrovia desde cedo”, revela Verônica Mageste, especialista em Relações Institucionais da MRS Logística.

Teatro Diverte Viajante – Projeto que leva conhecimento através do teatro para crianças e adolescentes em todo Brasil. Idealizado e realizado pela Ciência Divertida, empresa líder em atividades científicas interativas para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, o Diverte Teatro Viajante começou este ano sua programação em 20 de março e já tem apresentações confirmadas em mais de 60 escolas pelo Brasil em 2017. Em seu terceiro ano de atuação, o projeto conta com o apoio da Lei Rouanet e do ProAC – ICMS (Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo). Mais informações: www.diverteteatroviajante.com.br

Para mais informações sobre este e outros projetos do projeto Diverte Teatro Viajante, entre em contato pelos telefones (19) 3299-2835 e (19) 3327-7210.