Engenheiro quer volta de coordenação de dutos

Preocupação é com possíveis danos causados por manutenções em estruturas subterrâneas. O alerta de Jorge Moreiras serve aos candidatos a Prefeitura de Cubatão.

Uma coordenação municipal sobre a instalação e a manutenção das tubulações que passam sob Cubatão, nos moldes da que existiu no fim da década de 1980, durante gestão do prefeito Nei Serra. Isso é o que propõe o engenheiro mecânico especializado em Meio Ambiente pela USP (Universidade de São Paulo) Jorge Sergio Moreiras, que, naquela época, atou por quatro meses numa comissão de estudo da questão, que culminou em adequações acatadas pela Petrobras.

Segundo ele, atualmente, há várias empresas explorando o subsolo cubatense sem monitoramento de segurança em relação às estruturas condutoras utilizadas. “Hoje, cada um cuida do próprio duto. Deveriam prestar conta ao município de como está a manutenção do sistema”, diz, explicando que acessórios de proteção catódica de uma determinada tubulação podem gerar danos a outra desprotegida que fique próxima.

Um exemplo disso, de acordo com Moreiras, ocorre na adutora da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) próxima à serra, que teria danos causados por correntes de dutos da Petrobras. “Fiquei muito preocupado com aqueles furos. Embora não conduza produto químico, se arrebentar, arrebenta com tudo junto. São mil litros de água por segundo, com colunas d’água de 80 metros”.

Ele lembra que o trabalho realizado no passado, quando foi cedido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente à Prefeitura de Cubatão, trouxe resultados expressivos em termos de segurança para a região, que ainda estava sob o impacto do trágico incêndio ocorrido na Vila Socó (onde hoje é situada a Vila São José) em 1984. “Encaminhamos um estudo técnico à Petrobras, solicitando uma série de medidas de prevenção”, conta, lembrando que, em seguida, foi feita uma nova proteção dos dutos que passam pela serra, que ainda ganharam sinalizadores ao longo das estruturas.

“Toda a tubulação foi trocada, da Vila Socó à Alemoa, em Santos. No inclinado, houve revestimento dos dutos. Ali, tinha grande problema de corrosão”, relembra o engenheiro, citando inclusive a implantação de um número telefônico gratuito para emergências disponibilizado à população. “Antes, tinham que fazer interurbano para São Paulo”.

Agora, ele lamenta a falta de novos estudos nessa área. “De lá para cá, nenhum prefeito se preocupou em promover ações preventivas”, diz, cobrando urgência na criação de um sistema de fiscalização das atividades no subterrâneo da cidade. “Essa questão é muito séria”.