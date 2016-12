Peça infantil nesta terça (8), no Parque Anilinas

O Teatro Portátil, da Pia Fraus, chega a Cubatão, nesta terça-feira (8 de novembro), no Parque Anilinas, no centro, com a peça “A Última Árvore”. Com sessões às 10h, 11h, 15h e às 16h, gratuitamente. O espetáculo será apresentado em um único dia em Cubatão, depois segue para outras cidades.

O público embarca numa viagem encantada sobre a história de uma árvore na floresta. Segundo Beto Andreetta, “a história penetra um olhar reflexivo sobre um assunto muito pertinente: o meio ambiente e a preocupação com a sustentabilidade, além disso, propõe ideias de integração entre o verde e o urbano.”

O público conhecerá um conto envolvente sobre a natureza, animais, índios, camponeses, chegando até a sociedade moderna, sobretudo o crescimento da cidade, em que “A Última Árvore” assiste a floresta sendo engolida pela cidade. Cena muito conhecida e vivenciada em cidades do interior, onde é mais fácil encontrar, visualmente, a interferência da cidade sobre a natureza.

Um teatro diferente – A estrutura é inflável, nas cores vermelha e amarela, impacta a cidade, despertando a imaginação, especialmente das crianças. Logo ao entrar, o púbico embarca numa viagem para outro universo, provocando um mergulho profundo na história de uma árvore na floresta. A sala de teatro itinerante é montada rapidamente, em locais inusitados. “A própria estrutura já é uma situação cênica em si, em que cada dia está em um local diferente”, afirma Beto Andreetta, criador do projeto e diretor da peça e da Pia Fraus.

O espetáculo é fruto da linha de pesquisa da Pia Fraus, que atua há 32 anos com teatro de bonecos, circulando pelo Brasil e mundo, apresentando uma mixagem de linguagens artísticas entre teatro, dança, teatro de bonecos e de máscaras, circo e artes plásticas.

O projeto é financiado pelo ProAC – ICMS (Programa de Ação Cultural), lei de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo e tem o apoio da InterCement (antiga Camargo Corrêa Cimentos) é uma empresa brasileira pertencente ao Grupo Camargo Corrêa que atua na produção de cimentos e seus derivados.