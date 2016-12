“Janelas Solitárias” e Mostra Estudantil agitam Teatro do Kaos

Durante todo o ano de 2016, 230 alunos participaram do Projeto Ação Cênica, promovido pela Companhia Teatro do Kaos com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Cubatão. Os resultados desse trabalho serão mostrados a partir de agora. A turma da Qualificação Profissional (com Certificação Profissional do Sated/SP, inclusive DRT) irá apresentar a peça “Janelas solitárias, texto de João Fábio Cabral e direção de Níveo Diegues. Ao todo são 9 peças que serão apresentadas gratuitamente (dias 11,12,13, 18,19,20, 25, 26 e 27 de novembro, sempre às 20h). A peça também irá circular em 2017 por outras 4 cidades (Santos, Guarujá, Praia Grande e Mongaguá). Antes de subir ao palco, eles “ralaram muito”, afirma Lourimar Vieira, idealizador e gestor do projeto. Eles tiveram aulas de: História do Teatro (Orleyd Faia); Interpretação (Marcos Felipe e Níveo Diegues); Expressão Corporal (Fabiano di Melo); Expressão Vocal (Douglas Lima); Jogos Teatrais (Sander Newton); Maquiagem (Levi Tavares) e Produção (Lourimar Vieira).

No elenco de “Janelas Solitárias” figuram: Aline Pinheiro, Beatriz Maria, Bianca Souza, Caio Werneck, Carolina Martins, Cristiane Ramos, Fabio Faustino, JP de Castro, João Vítor, Júlia Alves, Layla Lauane, Luciana Adrielle, Luiz Guilherme, Maíra Alves, Nicca Oliveira, Rafael Almeida, Rayane Santana, Udson Santos, Vanessa Ramos e William Gois.

Mostra Estudantil – O projeto também contou com Oficina de Teatro, voltada para crianças e adolescentes. E durante todo o ano tiveram aulas com: Sander Newton, Fabiano di Melo, Allana Santos, Diego Saraiva, Ricardo Oliveira. E como resultado, cada uma das 8 turmas irá encenar uma peças, que compõem a 4ª Mostra de Teatro Estudantil do Teatro do Kaos, conforme programação abaixo:

A Mostra começa no feriado da próxima terça-feira (15 de novembro) com a peça “FÁBRICA DE ADULTOS”; E prossegue dias 16, com a peça “KAOS_HOLOCAUSTO”; 17, “ELAS SENSACIONAIS”; 21, “O ELEFANTE BRANCO”; 22, “O ÚLTIMO CONTO”; 23, “NOTICIAS DE LUTO”; 24, “DOADORES DE MEMORIAS”; e 28 de novembro, “A PÍLULA FALANTE”.

Cada peça da Mostra Estudantil realizará 3 apresentações. As sessões acontecem às 15h, 17h e 19:30h.

O projeto foi realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Cubatão. O Teatro do Kaos fica na Praça Coronel Joaquim Montenegro, 34 no Largo do Sapo em Cubatão.