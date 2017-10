Hospital voltará a atender com gestão da Usiminas

O primeiro passo concreto para a reabertura do Hospital Municipal de Cubatão foi dado na última quarta-feira (11), com a assinatura do contrato de concessão da Prefeitura com a Fundação São Francisco Xavier – FSFX, que é o braço social da Usiminas nas áreas de saúde e educação. A entidade foi a vencedora da licitação para gerenciar o complexo hospitalar cubatense nos próximos cinco anos.

Ontem (quinta-feira), em pleno feriado nacional, o prefeito Ademário Oliveira e o vice-prefeito Pedro de Sá acompanharam diretores e técnicos da FSFX e da secretaria municipal da Saúde, para anunciar que o trabalho de adequação sanitária da unidade hospitalar fechada desde fevereiro e a adaptação do anexo do prédio (antigo Teatro Municipal) devem começar nesta sexta-feira (13).

A Fundação da Usiminas investirá R$ 9,3 milhões para transformar o Hospital num centro de excelência de atendimento à saúde, prometendo reabri-lo ao atendimento da população até o dia 4 de dezembro, com 75 leitos e previsão de mais 50 leitos de convênio, 25 especialidades e serviços de Traumatologia, Maternidade, Centro Cirúrgico e de Terapia Intensiva. Dessa maneira Cubatão terá novamente o seu hospital geral e maternidade, voltado para atendimentos de média complexidade.

Empregos diretos – Quando estiver funcionando com todos os serviços, a unidade hospitalar vai gerar cerca de 560 empregos diretos, cuja seleção será feita prioritariamente pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT, sem contar o corpo clínico. Nesta primeira fase de contratações, há chances para 39 funções diferentes. As vagas vão desde assistente administrativo, recepcionista, laboratorista, roupeiro até técnico de enfermagem, este com o maior número de oportunidades: serão 67 contratações. Para todas as vagas, porém, há exigência mínima de 6 meses de experiência. Os currículos – com números do PIS ou NIT – serão recebidos nestas 2.ª e 3.ª feiras (16 e 17), das 8h às 17h, no PAT de Cubatão, na Rua Doutor Fernando Costa, 1096 – Vila Couto. Mais informações pelos telefones (13) 3361 5504 e 3372 5900.

Novos serviços – O Hospital Municipal Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva, em Cubatão, fará parte, nessa nova fase da administração da saúde local, de um complexo de atenção à população cubatense. Porque com a anexação do prédio do teatro vai aumentar o espaço físico e, aliado ao investimento e experiência da Fundação São Francisco Xavier, será possível a implantação de serviços de alta complexidade, tais como tratamento em câmara hiperbárica, hemodiálise e quimioterapia para pacientes de oncologia.

Fundação capaz – A FSFX tem como diferencial a experiência em gestão hospitalar, por meio das unidades próprias em Ipatinga e Itabira (ambas em Minas Gerais). Administra há mais de 50 anos o Hospital Márcio Cunha, que atualmente conta com 543 leitos em duas unidades, além de uma terceira exclusiva para o tratamento de pacientes com câncer, sendo referencia para cerca de 800 mil habitantes em mais de 35 municípios do Leste e de Minas Gerais. Em 2016, a Fundação assumiu a gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira.

Possui também mais 4 unidades de negócio: o Colégio São Francisco Xavier, a operadora de planos de saúde Usisaúde, o Centro de Odontologia Integrada e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita. “Somos referência para cerca de 800 mil habitantes em mais de 35 municípios do Leste de Minas Gerais (Vale do Aço)”, ressaltou o diretor executivo da Fundação, Luís Márcio Araújo Ramos.

“Um novo tempo começará para o Hospital de Cubatão e usuários da região. Não podemos aceitar nada que não seja oferecer o melhor que pudermos em gestão eficiente e know-how em saúde pública. Por isso, um hospital, que já era referência une-se a uma marca referência nacionalmente, expandindo suas fronteiras. Cumpriremos nossa responsabilidade com a comunidade, adaptando a estrutura, modernizando os serviços, oferecendo equipamentos ideais e profissionais focados na excelência e humanização do atendimento”, conclui o diretor Luís Ramos.